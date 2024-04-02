الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بالتزامن مع تنصيب الرئيس.. انتعاش مؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة بنحو واضح في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وذلك بالتزامن مع تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، بدعم من المشتريات القوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، والمتعاملين الأفراد الأجانب والعرب على أسهمٍ منتقاة بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.27%، ليصل إلى مستوى 28372 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.46%، ليصل إلى مستوى 34630 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.32% ليصل إلى مستوى 12097 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.42%، ليصل إلى مستوى 6430 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.46%، ليصل إلى مستوى 9168 نقطة.

وتباين أداء تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 1.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية عدد 169.9 ألف سهم، وباعت إدارة شركة جي بي كوربوريشن 693.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند إنفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، عدد 175 سهمًا، 1364 سهما، 337 سهمًا، 2 مليون سهم، 38 ألف سهم، 6151 سهما، 33 ألف سهم، 267.7 ألف سهم، على التوالي.

واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 3 آلاف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، 213 ألف سهم، 4 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 5550 سهمًا.

 

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