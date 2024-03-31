هبوط جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل أولى تعاملات الأسبوع

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد – أولى تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد الأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عملبيات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية المتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أسهما منتقاه بالسوق.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 27499 نقطة، كما انخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 33489 نقطة، ما ساهم فى تراجع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.06%، ليصل إلى مستوى 11738 نقطة.

في سياق متصل، تراجع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.07%، ليصل إلى مستوى 6394 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى هبط بنسبة بلغت 0.1% ليصل إلى مستوى 9069 نقطة.