الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 83.5 مليار جنيه بختام تعاملات شهر مارس

صورة ارشيفية للبورصة
صورة ارشيفية للبورصة

دفعت المبيعات الهيسترية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين العرب الافراد، أسهم ومؤشرات البورصة المصرية للهبوط الحاد، لدى ختام اولى معاملات الأسبوع – اليوم الأحد  - وآخر تعاملات شهر مارس المنقضي، رغم المشتريات الانتقائية التى نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار الاجنبية  و العربية والمتعاملين الافراد المصريين، فى الوقت الذى تماسكت فيه بعض أسهم السوق الكبرى قبيل نهاية التعاملات لتقلص من خسائر المؤشر التي تجاوزت الـ1200 نقطة مرة واحدة.

و خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 83.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى  ترليون و811.9 مليار جنيه، مقابل ترليون و895.4 مليار جنيه بختام معاملات الأسبوع الماضي.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " اى جى اكس 30 " بنسبة بلغت 2.45 %، بما يعادل 675.96 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 26883.39 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي " اى جى اكس 70 متساوي الاوزان " بنسبة بلغت 3.51 %، بما يعادل 224.78 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 6174.24 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس 100 متساوى الأوزان " الذى انخفض بنسبة بلغت 3.43 %، بما يعادل 311.71 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 8767.55 نقطة، وسك تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 2.3 مليار جنيه على الاسهم، وذلك بالتعامل على حوالي 513.411 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 86.6 الف صفقة بيع وشراء.

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