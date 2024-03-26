تراجع جماعى لمؤشرات البورصة.. و"السوقى" يخسر 14 مليار جنيه

اختتمت تعاملات أسهم ومؤشرات البورصة المصرية اليوم منتصف الأسبوع على تراجع بفعل عمليات بيع مكثفة نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى المتعاملين الأفراد العرب والأجانب على غالبية الأسهم المتداولة. وقد قابلت هذه العمليات عمليات شراء من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين على أسهم محددة في السوق، ما أسهم في إنقاذ السوق من الانخفاض.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و7950 مليار جنيه، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار جنيه على الأسهم.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.98%، ليغلق عند مستوى 29057 نقطة، كما انخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.91%، ليغلق عند مستوى 35425 نقطة، في حين هبط مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.03%، ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.

وفي السياق، تراجع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.4%، ليغلق عند مستوى 6697 نقطة، مما ساهم في توسع التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي انخفض بنسبة بلغت 0.59%، ليغلق عند مستوى 9540 نقطة.