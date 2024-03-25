رئيس البورصة: إصدار صيغة جديدة لقواعد القيد بالتعاون مع "الرقابة المالية"

افتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة، جلسة التداول اليوم الإثنين، بمشاركة علاء عرفة - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى الشركات، ومحمد طلعت خليفة نائب العضو المنتدب للشركة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة احتفالًا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد الانقسام.

هنأ رئيس البورصة قيادات الشركة بإتمام عملية القيد (بعد الانقسام)، وبدء التداول، كما شجعهم على استمرار الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية وزيادة نسبة الأسهم حرة التداول.

وقال إنه وفقًا للمحور الثالث من المحاور السبعة التي تتضمنها استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير، تعمل الإدارة حاليًا وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على إعادة صياغة شاملة وإعادة إصدار لقواعد القيد بالبورصة، بعد دمج الإجراءات التنفيذية بالقواعد، بما يضمن التحديث وفق احتياجات السوق المصرية، وأفضل الممارسات الدولية، وتوفير أفضل حماية للمتعاملين مع تبسيط الإجراءات ومعالجة المشاكل الحالية.

وقال "الشيخ": تولي إدارة البورصة اهتماما متزايدا بأهمية الدراسة الجيدة والمتكاملة للشركات التي تتقدم بطلبات القيد؛ وذلك لضمان "جودة" الأوراق والأدوات المالية المستهدف قيدها بما ينعكس إيجابا على سلامة وقوة السوق. وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى الزملاء بقطاع القيد على الجهد الكبير الذي يبذلونه في هذا الإطار.