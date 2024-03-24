الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

نائب رئيس البورصة تشارك قيادات شركة "جيتكس" احتفالية "قرع الجرس"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتحت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية  جلسة التداول يوم الأحد، الموافق 24- مارس- 2024، بمشاركة المهندس أمين أباظة- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة "جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية"، والدكتور علاء عرفة- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومحمد مرسي- نائب العضو المنتدب، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة
هنأت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية قيادات شركة "جيتكس" بإتمام عملية القيد وبدء التداول على الشركة الجديدة الناتجة من عملية الانقسام متمنية لهم مزيدا من التوفيق. وأضافت: كل شركة جديدة تقيد أوراقها المالية في البورصة المصرية تعتبر إضافة لهذا السوق وفرصة استثمارية جديدة متاحة للمتداولين مما يعمل على زيادة سيولة وعمق السوق. كما توجهت بالشكر إلى القائمين على القيد داخل البورصة المصرية تقديرا لجهودهم المستمرة التي أثمرت عن نجاح عملية الانقسام والقيد.
علق المهندس أمين أباظة- رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي على بدء التداول قائلا "أشعر بالاعتزاز ببدء تداول شركة جيتكس بالبورصة المصرية بعد إتمام عملية الانقسام ولدي ثقة كبيرة في تعزيز استثمارات الشركة، كما أتمنى التوفيق لكل فريق العمل في تحقيق رؤية المجموعة المستقبلية بهدف زيادة الربحية وتعزيز حقوق المساهمين".

وقال الدكتور علاء عرفة- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "افتخر بولادة شركة جديدة مثل شركة جيتكس تحت قيادة إدارة ذات كفاءة عالية واحترافية ونتطلع لزيادة استثمارات الشركة سواء في مجال صناعة الغزل والنسيج والأقمشة لزيادة الصادرات من خلال زيادة الاستثمار في الابتكار والبحث العلمي والتطور التكنولوجي أو في مجال التجزئة في المملكة المتحدة"
وصرح محمد مرسي- نائب العضو المنتدب: "سعداء للغاية ببدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية، لدينا خطط طموحة لزيادة حجم الأعمال في المدى القصير والمتوسط لتعزيز تواجد الشركة في الأسواق العالمية واستغلال الميزة التنافسية للشركة من خلال استراتيجية متكاملة في قطاعات الأعمال الصناعية والتجارية من خلال شركة جولدن تكسو للأصواف وشركة بيرد جروب الناشطة في المملكة المتحدة."
والجدير بالذكر ان شركة "جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية"(GTEX. CA) هي شركة منقسمة من شركة " العرفة للاستثمارات والاستشارات" ويبلغ رأس المال الشركة المصدر 16,929,000 دولار أمريكي مقسم على عدد 470,250,000 سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 3.6 سنتات.

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