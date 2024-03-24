الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل أول تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية على استحياء، لدى مستهل تعاملات الأسبوع– اليوم الأحد، وسط عمليات بيع واضحة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، تلك التي قابتلها عمليات شراء من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.77%، ليصل إلى مستوى 29279 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.81%، ليصل إلى مستوى 35628 نقطة،  في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.87%، ليصل إلى مستوى 12487 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.45%، ليصل إلى مستوى 6692 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى قفز بنسبة بلغت 1.38% ليصل إلى مستوى 9541 نقطة.

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