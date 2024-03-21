البورصة تسترد 42 مليار جنيه من خسائرها بختام تعاملات الخميس

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم، الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء قوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين، تلك التي قابلتها عمليات بيع واضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد الأجانب.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 42 مليار جنيه فقط من خسائره الماضية، ليغلق عند مستوى 1.939 تريليون جنيه.

وعوّض المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" ما نسبته 1.63% من خسائره الماضية، ليغلق عند مستوى 29054 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 2.08%، ليغلق عند مستوى 35343 نقطة، بالتزامن مع الارتفاع الذي حققه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.64%، ليغلق عند مستوى 12382 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.16%، ليغلق عند مستوى 6596 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة بلغت 3.12%، ليغلق عند مستوى 9411 نقطة.