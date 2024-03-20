"ڤاليو" تتوسع فى خدماتها بإطلاق بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع "فيزا"

أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إصدار بطاقة جديدة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها شركة ڤاليو لتزويد عملائها بتجربة تسوق مريحة وممتعة.

وتتيح البطاقة الجديدة للعملاء مجموعة متنوعة من المزايا تشمل سهولة إتمام المعاملات المالية، سواء سداد المشتريات أو الفواتير. وفي إطار التزام الشركة لتعزيز مجال المدفوعات في مصر، يمكن للعملاء تحويل الأموال للبطاقة من أرصدتهم لدى ڤاليو، وذلك إلى جانب إطلاق أحدث منتجاتها ‘Spark it’، وهو منتج ابتكاري يتيح للعملاء إتمام مدفوعاتهم بدون مصاريف إضافية خلال فترة شهر واحد للسداد.

بالإضافة إلى ذلك، سيساهم إطلاق البطاقة الجديدة في تعزيز أطر التعاون بين كل من ڤاليو وفيزا، وذلك بعد قيامهما مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو. وتتميز البطاقة الجديدة مسبقة الدفع بسهولة استخدامها، فضلًا عن التخطيط بذكاء لنفقاتهم وذلك إلى جانب الاستفادة من تطبيق ڤاليو لمعرفة الرصيد وتتبع سجل المعاملات أولًا بأول، وهو ما سيسهم في تعزيز قدرة العملاء على اتخاذ القرارات المالية السديدة لتحقيق أهدافهم المالية.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن سعادته بإصدار بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع الجديدة، باعتبارها علامة فارقة تساهم في تسهيل سداد المدفوعات في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح حسونة أن بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع الجديدة ستثمر عن التوسع بنطاق الخدمات المقدمة في مجال الدفع الإلكتروني، حيث تتيح للعملاء استخدامها لإجراء عمليات الدفع والشراء في أي مكان دون قيود.

وأشار "حسونة"، إلى أن شركة ڤاليو تهدف من هذه الخدمة الجديدة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها السوق، وتعزيز كفاءة النفقات التشغيلية، وتسهيل حصول العملاء على مختلف الخدمات المالية.

وأكد أن هذه الشراكة الاستراتيجية سوف تساهم في تزويد العملاء بمرونة عالية من خلال تمكينهم من إجراء عمليات الشراء والدفع في مختلف المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات، وبالتالي الوصول إلى نموذج أعمال أكثر استدامة.

من جهتها؛ أعربت ملك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في مصر، عن سعادتها بالتعاون من جديد مع ڤاليو لإصدار بطاقة مسبقة الدفع الابتكارية، وذلك لما تحظى به شركة فيزا من خبرات واسعة في تقديم حلول الدفع العالمية المتطوّرة.

ولفتت إلى أن البطاقة الجديدة ستساهم في تمكين عملاء ڤاليو من التسوق في مختلف المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية بأعلى وسائل الراحة والأمان، مدعومة بشبكة فيزا واسعة الانتشار. وأضافت البابا أن بطاقة ڤاليو مسبقة الدفع ستوفر للعملاء آفاق جديدة من الراحة والتميز لأنها تعكس الرؤية المشتركة لكلا الطرفين فيما يتعلق بإعادة صياغة تجربة العملاء بما يلبي توقعاتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بأحدث الحلول المالية في مصر.

وأشارت إلى أن البطاقة الجديدة ستتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر وبأعلى مستويات المرونة المالية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر.

جدير بالذكر أنه يمكن للعملاء الحصول على البطاقة الجديدة بشكل فوري من خلال منافذ بيع ڤاليو، كما يمكنهم تفعيل البطاقة من خلال تطبيق ڤاليو على الهاتف المحمول عبر مسح الرمز (QR-Code) الموجود مع البطاقة داخل الخطاب الترحيبي.