الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل أول تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

صعدت أسهم ومؤشرات  البورصة المصرية لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية بالإضافة إلى المتعاملين العرب الأفراد والأجانب، تلك التى قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المتعاملين المصريين الأفراد.

 

وصعد المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.13%، ليصل إلى مستوى 31668 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.03%، ليصل إلى مستوى 38610 نقطة، في الوقت الذي زاد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.15%، ليصل إلى مستوى 13494 نقطة.

 

في سياق متصل ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.49%، ليصل إلى مستوى 6987 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى قفز بنسبة بلغت 1.47%، ليصل إلى مستوى 10018 نقطة.

أسهم و مؤشرات لبورصة المصرية المؤشرالرئيسي إيجي إكس 30 المؤسسات المالية

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