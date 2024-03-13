الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هبوط كبير لمؤشرات البورصة بالختام.. و"السوقي" يخسر 89.7 مليار جنيه

البورصة
البورصة

هوت مؤشرات البورصة بنحو حاد، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات بيع عشوائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والاجنبية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها علميات شراء منتقاه من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين والأجانب، لكن فشلت مشترياتهم في إنقاذ السوق من الهبوط الكبير.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد بالبورصة المصرية نحو 89.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 ترليون و50.2 مليار جنيه، مقابل 2 ترليون و139.9 مليار جنيه بختام معاملات امس الثلاثاء منتصف تعاملات الاسبوع.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة بلغت 5.04 %، بما يعادل 1647.73 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 31013.88 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 38. 0%، بما يعادل 26.52 نقطة، ليغلق عند مستوى 6971.52 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي |إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 3.75%، بما يعادل 378.35 نقطة خسارة، لينهي التعاملات عند مستوى 9718.59 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 5.5 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 703.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 146.55 الف صفقة بيع وشراء.

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