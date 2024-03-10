صعود تاريخى لمؤشرات البورصة.. والمكاسب تتخطى 74 مليار جنيه

حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية خلال إغلاق تعاملات اليوم، أول تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، في حين مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية العربية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب نحو البيع.

وزاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بحوالي 74 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 2.198 تريليون جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 24.7 مليار جنيه، تضمنت تداول السندات وصفقات نقل الملكية، في حين بلغت تعاملات سوق الأسهم حوالي 6.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 5.17%، ليغلق عند مستوى 32919.95 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 2.5%، لينهي التعاملات عند مستوى 7404.18 نقطة، وشملت الارتفاعات أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا إي جي إكس 100 الذي قفز بنسبة 3.07%، لينهي التعاملات عند مستوى 10596.67 نقطة.