الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رفع التصنيف الائتمانى لمصر يرفع مؤسسات البورصة لمستويات قياسية جديدة

البورصة
البورصة

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات الأسبوع – اليوم الأحد، في آخر جلسة قبل بدء التعاملات خلال شهر رمضان المبارك.

دعم الصعود الكبير للبورصة اليوم عمليات الشراء المكثفة التى قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأجانب الأفراد على خلفية رفع التصنيف الائتماني لمصر وعودة النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من جديد من قبل بيوت الاستثمار العالمية وأكبر البنوك العالمية، خاصة بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة وعودة الاستثمارات الجنبية تدريجيًا فى أذون الخزانة والسندات الحكومية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 48 مليار جنيه لدى مستهل تعاملات اليوم، ليصل رأس المال السوقي للبورصة نحو 2.172 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.82%، ليصل إلى مستوى 32184 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 2.89%، ليصل إلى مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.71% ليصل إلى مستوى 13702 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.13%، ليصل إلى مستوى 7305 نقطة، ما أسهم فى انتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"،  الذى ارتفع بنسبة بلغت 1.55% ليصل إلى مستوى 10440 نقطة.

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