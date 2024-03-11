الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بنهاية أولى تعاملات رمضان.. والسوقي يخسر 2 مليار جنيه

البورصة
البورصة

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى ختام أولى تعاملات شهر رمضان المعظم، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للسوق بدعم من عمليات شراء للمؤسسات المالية والصناديق الأجنبية، فيما تراجعت المؤشرات الثانوية، على خلفية المبيعات الهيستيرية التى أصابت الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة، نتيجة البيع الهلعى للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد المصريين والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداول والتى هبطت ببعض الأسهم إلى نسب تخطت الـ6% واقتربت من الـ10% خلال أقل من ساعة واحدة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2 مليار جنيه، ليغل عند مستوى 2 تريليون و196 مليار جنيه، مقابل 2 تريليون و198 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الأحد. 

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعوده، لدى ختام معاملات اليوم الاثنين، ليغلق مرتفعا بنسبة بلغت 1.41 %، بما يعادل 462.56 نقطة، ليغلق عند مستوى 333882.51 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.76%، بما يعادل 130.46 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100 متساوي الأوزان" الذى هوى بنسبة بلغت 1.44%، بما يعادل 153.05 نقطة خسارة، لينهى التعاملات عند مستوى 10443.62 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 7.1 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 800.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 154.9 ألف صفقة بيع وشراء.

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صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى أولى تعاملات شهر رمضان

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