صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى أولى تعاملات شهر رمضان

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين– ثاني معاملات الأسبوع وأول تعاملات شهر رمضان المبارك، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد العرب، والتي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين والأجانب.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة ليصل إلى مستوى 33864 نقطة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 2.87%، ليصل إلى مستوى 33864 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.94%، ليصل إلى مستوى 41481 نقطة، في الوقت الذى زاد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 2.78%، ليصل إلى مستوى 14417 نقطة.

في سياق متصل ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.76%، ليصل إلى مستوى 7460 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.9%، ليصل إلى مستوى 10691 نقطة.