الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2024.. ومواعيد إجازة الأسبوعية والرسمية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

زاد البحث عن مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2024 عبر موقع جوجل البحثي لمعرفة توقيت جلسات التداول اليومي للسوق الرئسية، وذلك قبل استطلاع هلال شهر رمضان المبارك من قبل كافة مراكز الاستطلاع الشرعية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2024

أعلنت شركة إدارة البورصة المصرية مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2024 لتحديد حركة التداول خلال الشهر الكريم حيث تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا على أن تسبقخا جلسات استكشافية من الساعة 9:30 صباحا طوال أيام الشهر الفضيل.

وتكون مواعيد جلسات التداول كما يلي:-

مواعيد جلسة مزاد سعر الإقفال من الساعة 1:15 ظهرا ولمدة 10 دقائق على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير عشوائي بداية من الساعة 1:23 ظهرا وحتى الساعة 1:25 ظهرا.

فترة التعديل من توقيت جلسة المزاد وحتى توقيت 1:25 ظهرا.

txt

صعود كبير لمؤشرات البورصة.. والمكاسب تتخطى الـ77 مليار جنيه

txt

رئيس البورصة يستعرض استراتيجية تطويرها في القمة السنوية لأسواق المال

مواعيد جلسة مزاد سعر الإغلاق من الساعة 1:25 ظهرا وحتى الساعة 1:30 ظهرا وتكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصقفات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحا إلى الساعة 9:30 صباحا وتسجيل الأموامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحا وحتى 9:45 صباحا.

مواعيد تقسين الحسابات المجمعة من الساعة 1:30 ظهرا إلى الساعة 2 ظهرا.

مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة)  يومي الاثنين والأربعاء فقط كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا. 

مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصقفات خارج المقصورة)  من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

txt

أسعار الذهب عالميا في البورصة.. سعر سبائك الذهب btc اليوم

txt

رفع التصنيف الائتمانى لمصر يرفع مؤسسات البورصة لمستويات قياسية جديدة

اجازة البورصة المصرية 2024

يحصل موظفي البورصة المصرية على اجازة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالإضافة إلى العطلات الرسمية التي تقرها الدولة للموظفين خلال الأعياد الدينية والقومية والاجتماعي خلال العام والتي تبلغ عددها على مدار العام نحو 20 يوم والتي تغلق فيها كافة الشركات والهيئات الحكومية.

اقرأ أيضا 

رفع التصنيف الائتمانى لمصر يرفع مؤسسات البورصة لمستويات قياسية جديدة

مواعيد البورصة المصرية البورصة المصرية رمضان 2024 شركة إدارة البورصة المصرية اجازة البورصة المصرية اجازة البورصة

مواد متعلقة

رفع التصنيف الائتمانى لمصر يرفع مؤسسات البورصة لمستويات قياسية جديدة

الأكثر قراءة

تعرف على الفوائد الصحية لتناول التمر فى رمضان

10 مراصد فلكية بالسعودية تبدأ فى رصد هلال رمضان 2024 (فيديو)

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

إبراهيم حسن: محمد صلاح طلب إعفاءه من معسكر منتخب مصر

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

إخلاء سبيل شاب هتك عرض قاصر فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى