مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2024.. ومواعيد إجازة الأسبوعية والرسمية

زاد البحث عن مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2024 عبر موقع جوجل البحثي لمعرفة توقيت جلسات التداول اليومي للسوق الرئسية، وذلك قبل استطلاع هلال شهر رمضان المبارك من قبل كافة مراكز الاستطلاع الشرعية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2024

أعلنت شركة إدارة البورصة المصرية مواعيد البورصة المصرية في رمضان 2024 لتحديد حركة التداول خلال الشهر الكريم حيث تبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا على أن تسبقخا جلسات استكشافية من الساعة 9:30 صباحا طوال أيام الشهر الفضيل.

وتكون مواعيد جلسات التداول كما يلي:-

مواعيد جلسة مزاد سعر الإقفال من الساعة 1:15 ظهرا ولمدة 10 دقائق على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير عشوائي بداية من الساعة 1:23 ظهرا وحتى الساعة 1:25 ظهرا.

فترة التعديل من توقيت جلسة المزاد وحتى توقيت 1:25 ظهرا.

مواعيد جلسة مزاد سعر الإغلاق من الساعة 1:25 ظهرا وحتى الساعة 1:30 ظهرا وتكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصقفات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحا إلى الساعة 9:30 صباحا وتسجيل الأموامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحا وحتى 9:45 صباحا.

مواعيد تقسين الحسابات المجمعة من الساعة 1:30 ظهرا إلى الساعة 2 ظهرا.

مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط كل أسبوع من الساعة 11:30 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا.

مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصقفات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا.

اجازة البورصة المصرية 2024

يحصل موظفي البورصة المصرية على اجازة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالإضافة إلى العطلات الرسمية التي تقرها الدولة للموظفين خلال الأعياد الدينية والقومية والاجتماعي خلال العام والتي تبلغ عددها على مدار العام نحو 20 يوم والتي تغلق فيها كافة الشركات والهيئات الحكومية.

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