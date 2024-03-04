الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

صعود كبير لمؤشرات البورصة.. والمكاسب تتخطى الـ77 مليار جنيه

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو حاد، لدى نهاية معاملات اليوم الإثنين – ثانى تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، خاصة الكبرى منها والثقيلة، تلك التى قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين على بعض الأسهم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 77  مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و76.8 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 5.11%، بما يعادل 1484 نقطة، ليغلق عند مستوى 30542.33 نقطة، والذى يمثل ثانى أعلى إغلاق للمؤشر الرئيسي منذ تدشينه، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.1%، بما يعادل 153.18 نقطة، ليغلق عند مستوى 7445.16 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى قفز بنسبة بلغت 2.81%، لينهى التعاملات عند مستوى 10525.55 نقطة، وسط تداولات نشطة، تخطت قيمتها مستوى الـ6.4 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 931.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 157.8 ألف صفقة شراء وبيع.

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