صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها مبيعات مماثلة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والعرب والأجانب على حدٍ سواء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.68%، ليصل إلى مستوى 29404 نقاط، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.79%، ليصل إلى مستوى 36721 نقطة، بالتزامن مع الارتفاع الذي شهده مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.57%، ليصل إلى مستوى 12510 نقاط.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.33%، ليصل إلى مستوى 7643 نقطة، ما سهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 1.18%، ليصل إلى مستوى 10660 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 1.5 مليار جنيه، خلال الساعة الأولى من التعاملات، وذلك من خلال التعامل على نحو 223.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 53.6 ألف صفقة شراء وبيع.