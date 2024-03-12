الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

صورة ارشيفية للبورصة
صورة ارشيفية للبورصة

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تداولات الأسبوع، وثانى معاملات شهر رمضان المبارك بدعم من عمليات بيع هيستيرية قامت بتنفيذها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق الكبرى خاصة الكبرى منها والقيادية، ما أسهم فى دفع المؤسسات العربية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب نحو البيع، ذلك السلوك الذى تصدت له المؤسسات المالية الأجنبية التى اتجهت نحو الشراء والتى فشلت فى إنقاذ السوق من الهبوط الكبير.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.94%، ليصل إلى مستوى 32734 نقطة، كما هبط مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.46%، ليصل إلى مستوى 40092 نقطة، في الوقت الذى انخفض فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 2.08%، ليصل إلى مستوى 13930 نقطة.

 في سياق متصل، تراجع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.31%، ليصل إلى مستوى 7251 نقطة، ما أسهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى هوى بنسبة بلغت 0.44% ليصل إلى مستوى 10397 نقطة.

شهر رمضان أسهم و مؤشرات البورصة المصرية المؤشر الرئيسي المؤسسات المالية

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