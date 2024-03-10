الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الرقابة المالية" تحتفل بيوم المرأة العالمى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية احتفالية للسيدات العاملات بالهيئة؛ بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة تقديرًا للدور المهم والمحوري والجهد المخلص الذي تقوم به المرأة ليس فقط في الهيئة، بل وفي المجتمع ككل.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سيدات الهيئة شركاء النجاح، وتقدم لهن بفائق التقدير والتحية، وتمنى لهن النجاح والتوفيق.

وقال رئيس الهيئة موجهًا حديثه لسيدات هيئة الرقابة المالية: "كل عام وأنتن بخير ويدًا بيد ندفع جهود البناء والتنمية لتعزيز دور ومكانة الهيئة في الاقتصاد الوطني".

احتفالية للسيدات اليوم العالمي للمرأة الدكتور محمد فريد شركاء النجاح البناء والتنمية مكانة الهيئة الاقتصاد الوطني

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