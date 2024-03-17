تراجع جماعي للمؤشرات.. البورصة تخسر 27 مليار جنيه

حولت المبيعات العشوائية للمتعاملين الأفراد المصريين والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المحلية، أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لهبوط واضح، لدى ختام معاملات اليوم الأحد – أولى تعاملات الأسبوع - وسط حالة من التعجب لدى جموع المتعاملين نظرًا لعدم قدرة السوق على التعافي من موجة البيع العاتية التي أصابته منذ ما يقرب من 10 أيام، تلك التي دفعت الكثير من الأسهم إلى الهبوط بنسبة ترواحت بين 30 % و40 % دفعة واحدة.

ورغم المشتريات التي نفذتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، إلا أنها فشلت في إنقاذ السوق من الهبوط المدو خلال الدقائق الأخيرة من التعاملات.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقديدة بالبورصة المصرية نحو 27 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 ترليون و38 مليار جنيه، وسط تداولات على متوسطة على الاسهم بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار جنيه فقط، ضمن تداولات كلية بلغت قيمتها 27.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية.

تراجع المؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.81%، ليغلق عند مستوى 31061 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.35%، ليغلق عند مستوى 37698 نقطة، بالتزامن مع انخفاض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.81%، ليغلق عند مستوى 13237 نقطة.

في سياق متصل، تراجع المؤشر الذى يقيس اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.94%، ليغلق عند مستوى 6819 نقطة، ما ساخم فى امتداد التراجعات للمؤشرالاوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى انخفض بنسبة بلغت 1.08%، ليغلق عند مستوى 9767 نقطة.