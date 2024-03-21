"إى إف چى هيرميس" تنجح فى إتمام طرح "باركن" بسوق دبى بـ428.7 مليون دولار

أعلن اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن»، أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات المدفوعة في إمارة دبي، وذلك بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالية. وقد قامت إي إف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقة.

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «باركن» بطرح 24.99% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 749.700.000 سهم، وذلك بقيمة 2.10 درهم إماراتي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 6.3 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي).

يذكر أن الصفقة شهدت إقبالًا هائلًا من جانب المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 165 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو أكبر عملية تسجيل طلبات اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالية. وقد قامت إي إف چي هيرميس منفردة بتغطية الاكتتاب 44.3 مرة، علمًا بأن الشركة أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بنحو 20% استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد على الاكتتاب في مرحلة بناء الأوامر.

وفي هذا السياق، أعرب كريم جلال، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إحدى شركات إي إف چي القابضة، عن اعتزازه بالنجاح الباهر الذي حققته صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن» في سوق دبي المالية، والتي شهدت أكبر طلب لاكتتاب عام أولي في سوق دبي المالية على الإطلاق، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في سوق دبي بشكل عام، وفي المكانة الراسخة التي تحظى بها شركة "باركن" بشكل خاص.

وأكد جلال أن نجاح هذه الصفقة يعكس الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي إف چي هيرميس في إتمام كبرى الصفقات الاستراتيجية، حيث نجحت الشركة من خلال عملية سريعة وشاملة لمرحلة بناء الأوامر في تغطية الاكتتاب خلال ساعات معدودة.

كما أشاد جلال بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة، التي تعد علامة فارقة في سلسلة الصفقات التي نجحت الشركة في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي شهدت أيضًا مشاركة بنكين عالميين وأربعة بنوك إقليمية.

وأشار جلال إلى أن الخبرات الكبيرة التي يحظى بها فريق العمل وتفانيه الدائم ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين في آفاق النمو الهائلة لشركة «باركن».

جدير بالذكر أن شركة «باركن» هي أكبر مزوّد لخدمات مواقف السيارات المدفوعة في دبي، وذلك بموجب عقد امتياز حصري لتشغيل جميع أنواع مواقف السيارات العامة والمدفوعة ومباني المواقف متعددة الطوابق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحظى الشركة بسجلٍ حافل في تقديم خدمات متميزة للعملاء على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث تقوم الشركة حاليًا بتشغيل حوالي 197.000 موقف مركبات مدفوع في مختلف المواقع الاستراتيجية في إمارة دبي.

وتأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام السابقة، حيث قامت بتقديم الخدمات الاستشارية لثماني صفقات طرح أولي عام 2023 فقط، بما في ذلك نجاح الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي (DFM)، وصفقة «أوكيو لشبكات الغاز» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي الصفقة الأكبر في سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عامًا.

كما تمكنت الشركة من إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي إل سي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).

ونجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالية (DFM).