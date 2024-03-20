قوافل صندوق تحيا مصر تنطلق لمؤازرة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة

أطلق صندوق تحيا مصر قوافل شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" محملة بكل الإمدادات من الاحتياجات الأساسية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المعظم، وتضمنت القافلة 101 شاحنة بها أكثر من 1616 طنًا، في مقدمتها القافلة الطبية مثل: أجهزة التخدير، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الغسيل الكلوي، ومعدات الغسيل الكلوي، وحضانات وأجهزة تنفس للأطفال المبتسرين (حديثي الولادة)، شاشات لمتابعة العمليات الحيوية للمرضي، وأدوية أساسية، وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الدعم الغذائي، والمياه المعدنية والغازية، والألبان، وأغذية الرضع، والعصائر، إلى جانب البطاطين والأغطية والمنظفات وأدوات العناية الشخصية والملابس للرجال والنساء وللأطفال، والحفاضات بمختلف المقاسات للأطفال، وكبار السن، ويجري ترتيب دخول المساعدات من خلال جسر الإغاثة البري من مصر عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، وتوزيعها وفقًا لأولويات واحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصولها إلى الأطفال والأسر النازحة، للوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤازرته وتقديم الدعم والعون في ظل هذه الظروف العصيبة حتى يتخطوا محنتهم، وذلك امتدادًا لما تمتلكه مصر من تاريخ مشهود في دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني مما يعزز الأمل في تحقيق السلام والاستقرار.

وفي سياق آخر بدأ صندوق تحيا مصر اليوم ولمدة 3 أيام، في تنظيم معرضي مبادرة "دكان الفرحة" للأسر المستحقة في محافظة الدقهلية، والطلاب الأولى بالرعاية في جامعة قناة السويس بالقاهرة، ليوفرا 50 ألف قطعة ملابس جديدة، وذلك في إطار حرص الصندوق منذ إنشائه على تنوع وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تقديم الدعم الاجتماعي، وبتعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى كافة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.