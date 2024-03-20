الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قوافل صندوق تحيا مصر تنطلق لمؤازرة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة

قوافل صندوق تحيا
قوافل صندوق تحيا مصر

أطلق صندوق تحيا مصر قوافل شاحنات تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" محملة بكل الإمدادات من الاحتياجات الأساسية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المعظم، وتضمنت القافلة 101 شاحنة بها أكثر من 1616 طنًا، في مقدمتها القافلة الطبية مثل: أجهزة التخدير، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة الغسيل الكلوي، ومعدات الغسيل الكلوي، وحضانات وأجهزة تنفس للأطفال المبتسرين (حديثي الولادة)، شاشات لمتابعة العمليات الحيوية للمرضي، وأدوية أساسية، وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الدعم الغذائي، والمياه المعدنية والغازية، والألبان، وأغذية الرضع، والعصائر، إلى جانب البطاطين والأغطية والمنظفات وأدوات العناية الشخصية والملابس للرجال والنساء وللأطفال، والحفاضات بمختلف المقاسات للأطفال، وكبار السن، ويجري ترتيب دخول المساعدات من خلال جسر الإغاثة البري من مصر عبر معبر رفح المصري إلى قطاع غزة، وتوزيعها وفقًا لأولويات واحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصولها إلى الأطفال والأسر النازحة، للوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ومؤازرته وتقديم الدعم والعون في ظل هذه الظروف العصيبة حتى يتخطوا محنتهم، وذلك امتدادًا لما تمتلكه مصر من تاريخ مشهود في دعمها الراسخ للشعب الفلسطيني مما يعزز الأمل في تحقيق السلام والاستقرار.

وفي سياق آخر بدأ صندوق تحيا مصر اليوم ولمدة 3 أيام، في تنظيم معرضي مبادرة "دكان الفرحة" للأسر المستحقة في محافظة الدقهلية، والطلاب الأولى بالرعاية في جامعة قناة السويس بالقاهرة، ليوفرا 50 ألف قطعة ملابس جديدة، وذلك في إطار حرص الصندوق منذ إنشائه على تنوع وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تقديم الدعم الاجتماعي، وبتعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى كافة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

صندوق تحيا مصر القافلة الطبية الغسيل الكلوي الدعم الغذائي أجهزة التنفس الصناعي

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

بعد القبض على متهم.. تطور جديد في واقعة مالك أسد التجمع

هل يعتبر الشذوذ الجنسى زنا؟.. على جمعة يوضح الفارق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة