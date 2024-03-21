الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل آخر تعاملات الأسبوع

صورة ارشيفية للبورصة
صورة ارشيفية للبورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس- آخر جلسات الأسبوع، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية بدعم من التراجعات الواضحة لبعض الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق، فيما ارتفعت نظيرتها الثانوية على شاكلة "إي جي إكس 70" و"إي جي إكس 100"، مدفوعة بعمليات شراء مكثفة على بعض الأسهم المكونة لها منذ بدء التعاملات.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.15%،  ليصل إلى مستوى 28545 نقطة، كما تراجع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.15%، ليصل إلى مستوى 34571 نقطة، في الوقت الذى هوي فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.3% ليصل إلى مستوى 12146 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.42%، ليصل إلى مستوى 6421 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي قفز بنسبة بلغت 0.27% ليصل إلى مستوى 9151 نقطة.

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