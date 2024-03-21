4.5 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى للأهلى ومصر للصرافة فى 14 يومًا

شهدت الأيام الماضية عودة الثقة للاقتصاد المصري، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بإقرار سعر صرف عادل، ما أدى إلى إقبال كبير من الأفراد والشركات للتنازل عن الدولار لصالح البنوك وشركات الصرافة.



ونجحت شركتا الأهلي ومصر للصرافة التابعتان للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، في تجميع حصيلة من بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.5 مليار جنيه، منذ إقرار سعر صرف عادل من قبل البنك المركزي في 6 مارس، بعد مرور 14 يومًا من القرار.

حصيلة بيع النقد الأجنبى



وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حصيلة بيع العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت 1.9 مليار جنيه حتى الآن.



وأشار "فوزي"، إلى أن هناك إقبالًا كثيفًا من الأفراد والشركات للتنازل عن العملة الأجنبية؛ من خلال القنوات الشرعية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، مشيرًا إلى أن العمل يستمر يوميًا خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، ومن الساعة الـ8.30 مساءً حتى 11.30 مساءً، بالإضافة إلى العمل يومي الجمعة والسبت.

وأضاف أن الدولار استحوذ على النصيب الأسد من البيع بنسبة 66%، يليه اليورو بنسبه 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 13%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.



وفي ذات السياق، قال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي بلغت 2.6 مليار جنيه خلال الـ14 يومًا الماضية بفروع الشركة، لافتًا إلى أن الدولار يستحوذ على 66% من إجمالي التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية.



وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.