البورصة تسترد 2 مليار جنيه من خسائرها.. وصعود جماعى للمؤشرات

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية خلال ختام معاملات اليوم - أول تعاملات الأسبوع، بفضل عمليات شراء واسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، بالإضافة إلى المتعاملين الأفراد المصريين على أسهم محددة في السوق.

وتباينت هذه العمليات مع عمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى المتعاملين الأفراد الأجانب والعرب على معظم أسهم السوق المتداولة، في ظل تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه.

واستعادت قيمة رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2 مليار جنيه من خسائرها، لتغلق عند مستوى 1.941 تريليون جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" ارتفاعه عند الإغلاق، حيث أغلق مرتفعًا بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 29060 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% أيضًا، ليغلق عند مستوى 35350 نقطة، وشهد ارتفاعًا في مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 12385 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22%، ليغلق عند مستوى 6676 نقطة، مما أسهم في انتشار الارتفاعات إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي ارتفع بنسبة 0.92%، ليغلق عند مستوى 9498 نقطة.