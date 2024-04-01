الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

نحو ولاية رئاسية ثالثة.. اقتصاديون: نحتاج لخفض فاتورة الاستيراد وتفعيل البريكس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد اقتصاديون أن العاصمة الادارية ستشهد غدا الثلاثاء، حدث تاريخي بتنصيب الرئيس السيسي وحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة (2024-2030) مشيرين الي ان سيتم استكمال المسيرة للنهوض بالدولة المصرية وتحقيق الرخاء الاقتصادي وجني ثمار التنمية خلال العشر سنوات الماضية.

وأشار الخبراء إلى أهمية وضع خطة اقتصادية شاملة لاعادة هيكلة المسار وتحقيق الشفافية والاستعانة بكفاءات قوية لادارة الملف الاقتصادي مشيرين الي ان ابرز المطالب خفض معدلات التضخم وزيادة الانتاج المحلي وتقلقل الفاتورة الاستيرادية وتفعيل اتفاقية البريكس علي الارض بفتح اسواق جديدة اسواق جديدة امام الشركات المصرية.

وقال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، إن تنصيب الرئيس السيسي وأدائه اليمن الدستورية لفترة رئاسية جديدة حدث تاريخي ستشهده عاصمة مصر الجديدة غدا وسيتابعه المصريين بشكل خاص وجميع وكالات الانباء الدولية والعالمية والذي يؤسس لعهد جديد وفترة رئاسية مهمة في تاريخ مصر حيث ان الشعب قال كلمته واسطف خلف القيادة السياسية خلال هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وطالب “الإدريسي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، بإعادة هيكلة الملف الاقتصادي والاستعانة بكوادر جديدة وضخ دماء جديدة للعمل علي خفض معدلات التضخم والاستقرار السياسي والنقدي، مشيرًا إلى أن الولاية الجديدة ستشهد مزيد من جذب الاستثمارات الاجنبية وتذليل اي عقبات امام المستثمرين ودخول الدولة في شراكات استثمارية كبيرة بهدف توفير الاف فرص العمل للشباب وزيادة السيولة الدولارية وفتح اسواق جديدة امام الشركات المصرية وتفعيل اتفاقية البريكس.

في نفس السياق، قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ان غدا ستشهد العاصمة الادارية احتفال تنصيب الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة وتعد العاصمة الادارية اكبر مشروع عمراني في العصر الحديد وتتواكب مع انطلاق الجمهورية الجديدة مشيرا ان الملف الاقتصادي ضمن اولويات اجندة الرئيس السيسي خلال هذه الولاية الجديدة.

واشار “جاب الله” في تصريحات لـ “الدستور”، إلى أهمية ضخ دماء جديدة في عروق الملف الاقتصادي والاستعانة بكفاءات جديدة لتستطيع العبور بمصر اقتصاديا الي بر الامان في اطار  اعادة المسار الاقتصادي الاصلاحي وتقليص النفقات والعمل علي تشديد السياسات النقدية خلال الفترة المقبلة موضحا ان مصر اصبح لديها سيولة نقدية من العملة الاجنبية لتسديد جميع التزاماتها الداخلية والخارجية.

وطالب الخبير الاقتصادي بالعمل خلال الفترة المقبلة علي زيادة برامج الحماية الاجتماعية ودعم الاسر الفقيرة والمهمشة وخفض اسعار السلع الغذائية وحماية المواطنين من اثار التضخم وتوفير فرص عمل للشباب ضمن اولويات الرئيس السيسي خلال الفترة الحالية مشيرا الي اهمية تنظيم مؤتمر اقتصادس استثماري كبير للترويج للفرض الاستثمارية الموجودة ومناقشة كيفية جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور احمد معطي، إن ولاية الرئيس السيسي الجديدة ستحمل الخير والنماء للمصريين وتفتح عهد جديد لدخول استثمارات كبيرة وفتح مجالات جديدة لدخول القطاع الخاص في شراكة مع الدولة موضحا ان الاهتمام بتوطين التصنيع المحلي سيؤدي الي خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية.

واوضح “معطي” في تصريحات خاصة لـ “الدستور” ان تفعيل اتفاقية البريكس وفتخ اسواق مع افريقيا ودول تجمع البريكس الصين والهند ورسيا والبرازيل سيؤدي الي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وحلفائها مشيرا الي ان مصر اصبحت مركز اقليمي للتصنيع وتداول الطاقة وتصدير الغاز وهذا سيسمح بزيادة الاستثمارات الاجنبية في هذه القطاعات.

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