منتصف التعاملات| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري..بتلك الكلمات ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات الماضية، وشهد سعر صرف الدولار اليوم استقرارا مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 3 أبريل 2024 و24 رمضان، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدولار الاربعاء 3 ابريل 2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، استقرارًا حيث بلغ متوسط سعره 47.11 جنيهًا للشراء، و47.21 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء الموافق 3 ابريل 2024 نحو 47.11 جنيه للشراء مقابل 47.21 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 3 ابريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 47.11 جنيهًا للشراء، و47.21 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء في البنك التجاري الدولي 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

اسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 24 رمضان، وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.