الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 3-4-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يتصدر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 3-4-2024 في مصر كافة محركات البحث، وذلك مع حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين لتولي فترة رئاسية جديدة والذي أدى إلى استقرار ملحوظ في أسعار صرف العملات الأجنبية في كافة البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 3-4-2024

نعرض للقراء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 3-4-2024 في مصر وذلك من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء في مختلف المجالات على مدار اليوم وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.21 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.15 جنيه للشراء و46.20 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك السويس عند مستوى 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.20 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

txt

استقرار أسعار صرف الدولار وتراجع "اليورو والإسترليني" في بداية التعاملات

txt

شعبة الذهب: تنصيب الرئيس السيسي يعيد الاقتصاد لمساره الصحيح

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.15 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

في بنك الإمارات دبي سجل الدولار نحو 47.20 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وفي البنك الكويت الوطني سجل الدولار نحو 47.14 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم بنك مصر

يتداول الدولار في بنك مصر بنحو 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.15 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

txt

سعر الريال السعودي اليوم 23 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

txt

سعر الدولار اليوم 23 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

أسعار العملات في مصر اليوم

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 50.89 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 59.53 جنيه للشراء و59.67 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 12.57 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 153.26 جنيه للشراء و153.63 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الإماراتي نحو 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد 

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار الدولار اليوم الجنيه المصري الدولار الامريكي البنك المركزي المصري بنك الاسكندرية

مواد متعلقة

سعر الذهب اليوم فى مصر الثلاثاء 2-4-2024 فى محلات الصاغة

الأكثر قراءة

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 3-4-2024 فى مصر

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الأربعاء 3-4-2024 فى محلات الصاغة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

صور

زيارة عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للمتحدة للدستور والوطن

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق