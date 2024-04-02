الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار وتراجع "اليورو والإسترليني" في بداية التعاملات

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في حين تراجع كل من العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بمصر.

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي "خاص" سجل 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-4-2024 فى البنوك المصرية


وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.12 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

 تراجع أسعار صرف العملة الأوروبية

وبالنسبة للعملات الرئيسية، تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية ما بين (25 - 35) قرشا شراء وبيعا.. ففي البنك الأهلي سجلت 50.57 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجلت العملة الأوروبية استقرارا لتصبح 50.56 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 59.12 جنيه للشراء و59.32 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت العملة الأوروبية 50.80 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (30-37) قرشا شراء وبيعا.. ففي البنك الأهلي سجل 59.12 جنيه للشراء و59.32 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل 59.12 جنيه للشراء و59.32 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 59.12 جنيه للشراء و59.32 جنيه للبيع.

txt

مدبولى: أتابع مع محافظ البنك المركزى التدفقات الدولارية.. والأمور عادت لطبيعتها


وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الإسترليني 59.41 جنيه للشراء و59.61 جنيه للبيع.

 أسعار صرف العملات العربية

وعربيا.. سجل الريال السعودي 12.56 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 12.84 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 152.66 جنيه للشراء و153.56 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

الدولار العملة الأوروبية الجنيه الاسترليني البنك التجاري الدولي صرف العملة الأوروبية

مواد متعلقة

موسكو: أوكرانيا تستخدم معلومات أقمار اصطناعية أمريكية فى هجماتها على الأراضى الروسية

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلًا بالعيد" بالسوق الحضرى

الأورمان: توزيع 4800 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى المنيا

الرئيس يوفد مندوبًا لطائفة الأرمن الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة

في ذكرى يوم الأرض.. الجامعة العربية توجه التحية لصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

البورصة تربح 78 مليار جنيه.. والمؤشر الرئيسى يقفز 5.2% عند الإغلاق

"يونيسف": مستقبل أكثر من 24 مليون طفل سودانى فى خطر

نقيب الأشراف: نقف جميعًا مع الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التقدم والبناء

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

بث مباشر.. الرئيس السيسى يؤدى اليمين الدستورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ في مطار رامون العسكري قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة في غزة غير مقبول على الإطلاق

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفى المطبخ العالمى