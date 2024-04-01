محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلًا بالعيد" بالسوق الحضرى

قال محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد فودة، إن معرض "أهلًا بالعيد" بمدينة طور سيناء يُعد امتدادًا لمعرض "أهلًا رمضان" الذي ظل قائمًا حتى الآن، بتخفيض 30% في احتياجات ولوازم عيد الفطر من الملابس و40% في الكعك؛ لتكون في مستوى الأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الإثنين، لمعرض "أهلًا بالعيد" بالسوق الحضري في مدينة طور سيناء؛ لتوفير السلع الغذائية المخفضة واحتياجات عيد الفطر المبارك.

وأضاف المحافظ، أن معرض "أهلًا بالعيد" يضم أكثر من 25 عارضًا بالتعاون بين المحافظة، ممثلة في الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء؛ بهدف توفير احتياجات مواطني المدينة الخاصة بالعيد، إضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.

وأوضح أن جميع منتجات المعرض تخضع لرقابة من قبل مديرية التموين؛ للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، موضحًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على مدار اليوم لتوفير كل ما يحتاج إليه المواطنون، سواء كانت سلعًا غذائية، أو توفير الخدمات المختلفة.

من جهته، قال وكيل وزارة التموين إبراهيم الحارون، إن المعرض يضم كل مستلزمات عيد الفطر والسلع الغذائية وجميعها بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن المعرض مستمر حتى ليلة العيد، وتجرى متابعته يوميًا للتأكد من التزام التجار بنسب التخفيض، وجودة المنتجات المعروضة به.