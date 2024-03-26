محافظ جنوب سيناء: 5 ميادين جديدة جاهزة للافتتاح أول أيام عيد الفطر بشرم الشيخ

قال محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده، إن هناك 5 ميادين بمدينة شرم الشيخ؛ جاهزة للافتتاح أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تجهيزها بتماثيل فنية معبرة عن اسم الميدان، وأعمال إنارة أحواض زهور ونجيلة، وأعمال تجميلية.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الثلاثاء للمسات النهائية لاعمال انشاءات الميادين للوقوف علي مدى جاهزيتها للافتتاح، في اطار جولاته التفقدية المتواصلة للوقوف علي آخر مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، وضمن استكمال أعمال التجميل بالمدينة، والتي ضمت ميدان أصدقاء البيئة أمام مجلس المدينة وميدان العِلم أمام المعهد الازهري والمدارس بحي النور وميدان العدالة أمام المحكمة، وميدان الهضبة بمطلع الهضبة، وميدان دلتا شرم خلف دلتا شرم بمنطقة الهضبة.

من جهة أخرى، ترأس المحافظ جلسة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي، رقم (2)، التي عقدت اليوم، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور السكرتير العام للمحافظة، المهندس أحمد الأسكندراني ومحمد شعير السكرتير العام المساعد.

استهل المحافظ الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وعرض الموقف المالي للصندوق، ومناقشة اللائحة المالية والإدارية لحساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي.

وتم خلال الجلسة، عرض موقف الوحدات السكنية الشاغرة بمدينة طابا لاستكمال تخصيصها، وعرض موقف استكمال إنشاء 5 عمارات بـ 60 وحدة سكنية بمدينة نويبع.