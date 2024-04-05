الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى مصر

الريال السعودى
الريال السعودى

ارتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لاختيار الوقت المناسب لتغيير العملات خاصة للمواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة الحج هذا العام.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.


سعر الريال السعودي في مصر اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم 
12.6134 جنيه للشراء  12.6492 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في معاملات اليوم 
شراء 12.6119 جنيه مصري 
بيع 12.6433 جنيه مصري 


سعر الريال السعودي في بنك مصر في معاملات اليوم 
شراء 12.6174 جنيه مصري 
بيع 12.6486 جنيه مصري 


سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية في معاملات اليوم

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

شراء  12.595 جنيه مصري 
بيع 12.643 جنيه مصري 


سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس في معاملات اليوم 
شراء 12.568 جنيه مصري 
بيع 12.752 جنيه مصري 


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib في معاملات اليوم 
شراء   12.55 جنيه مصري 
بيع 12.64 جنيه مصري


سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

لم يتحرك سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي ومازال يستقر عند نفس القيمة 
واحد ريال سعودي يساوي 0.266 دولار أمريكي

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 في بورصة الدواجن

أسعار كحك العيد 2024 في المحلات والأسواق

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة


دولار أمريكى
47.3129 جنيه للشراء  47.4446 جنيه للبيع 
يورو
51.3771 جنيه للشراء  51.5248 جنيه للبيع 
جنيــه إسترليـنى 
59.8840 جنيه للشراء  60.0838 جنيه للبيع 
دولار كنـدى
35.0362 جنيه للشراء  35.1519 جنيه للبيع 
كرون دانماركي
6.8880 جنيه للشراء  6.9077 جنيه للبيع 
كرون نرويجى 
4.4286 جنيه للشراء  4.4417 جنيه للبيع 
كرون ســويدى
4.4721 جنيه للشراء  4.4851 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى 
52.1987 جنيه للشراء  52.3729 جنيه للبيع 
100 ين يابانى 
31.1905 جنيه للشراء  31.2835 جنيه للبيع 
دينــار كويتى
153.7282  جنيه للشراء 154.3917 جنيه للبيع 
درهم إماراتى
12.8823 جنيه للشراء  12.9217 جنيه للبيع 
دولار أســـترالى
31.2644 جنيه للشراء  31.3704 جنيه للبيع 
دينــار البحــرين
125.4785 جنيه للشراء   125.8644 جنيه للبيع 
ريـــال عمـــانى
122.8811 جنيه للشراء  123.2487 جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى
12.9678 جنيه للشراء  13.0110 جنيه للبيع 
دينـار أردنـى
66.6379 جنيه للشراء  67.0121 جنيه للبيع 
يوان صينى
6.5399  جنيه للشراء  6.5595 جنيه للبيع

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