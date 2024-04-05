سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى مصر
ارتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لاختيار الوقت المناسب لتغيير العملات خاصة للمواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة الحج هذا العام.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم
12.6134 جنيه للشراء 12.6492 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في معاملات اليوم
شراء 12.6119 جنيه مصري
بيع 12.6433 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك مصر في معاملات اليوم
شراء 12.6174 جنيه مصري
بيع 12.6486 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية في معاملات اليوم
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
شراء 12.595 جنيه مصري
بيع 12.643 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس في معاملات اليوم
شراء 12.568 جنيه مصري
بيع 12.752 جنيه مصري
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib في معاملات اليوم
شراء 12.55 جنيه مصري
بيع 12.64 جنيه مصري
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
لم يتحرك سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي ومازال يستقر عند نفس القيمة
واحد ريال سعودي يساوي 0.266 دولار أمريكي
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة
دولار أمريكى
47.3129 جنيه للشراء 47.4446 جنيه للبيع
يورو
51.3771 جنيه للشراء 51.5248 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.8840 جنيه للشراء 60.0838 جنيه للبيع
دولار كنـدى
35.0362 جنيه للشراء 35.1519 جنيه للبيع
كرون دانماركي
6.8880 جنيه للشراء 6.9077 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.4286 جنيه للشراء 4.4417 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.4721 جنيه للشراء 4.4851 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.1987 جنيه للشراء 52.3729 جنيه للبيع
100 ين يابانى
31.1905 جنيه للشراء 31.2835 جنيه للبيع
دينــار كويتى
153.7282 جنيه للشراء 154.3917 جنيه للبيع
درهم إماراتى
12.8823 جنيه للشراء 12.9217 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
31.2644 جنيه للشراء 31.3704 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
125.4785 جنيه للشراء 125.8644 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
122.8811 جنيه للشراء 123.2487 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9678 جنيه للشراء 13.0110 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
66.6379 جنيه للشراء 67.0121 جنيه للبيع
يوان صينى
6.5399 جنيه للشراء 6.5595 جنيه للبيع
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