سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى مصر

ارتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري لاختيار الوقت المناسب لتغيير العملات خاصة للمواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة الحج هذا العام.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي في مصر اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

12.6134 جنيه للشراء 12.6492 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في معاملات اليوم

شراء 12.6119 جنيه مصري

بيع 12.6433 جنيه مصري



سعر الريال السعودي في بنك مصر في معاملات اليوم

شراء 12.6174 جنيه مصري

بيع 12.6486 جنيه مصري



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية في معاملات اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

شراء 12.595 جنيه مصري

بيع 12.643 جنيه مصري



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس في معاملات اليوم

شراء 12.568 جنيه مصري

بيع 12.752 جنيه مصري



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib في معاملات اليوم

شراء 12.55 جنيه مصري

بيع 12.64 جنيه مصري



سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

لم يتحرك سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي ومازال يستقر عند نفس القيمة

واحد ريال سعودي يساوي 0.266 دولار أمريكي

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة



دولار أمريكى

47.3129 جنيه للشراء 47.4446 جنيه للبيع

يورو

51.3771 جنيه للشراء 51.5248 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.8840 جنيه للشراء 60.0838 جنيه للبيع

دولار كنـدى

35.0362 جنيه للشراء 35.1519 جنيه للبيع

كرون دانماركي

6.8880 جنيه للشراء 6.9077 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.4286 جنيه للشراء 4.4417 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.4721 جنيه للشراء 4.4851 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

52.1987 جنيه للشراء 52.3729 جنيه للبيع

100 ين يابانى

31.1905 جنيه للشراء 31.2835 جنيه للبيع

دينــار كويتى

153.7282 جنيه للشراء 154.3917 جنيه للبيع

درهم إماراتى

12.8823 جنيه للشراء 12.9217 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

31.2644 جنيه للشراء 31.3704 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

125.4785 جنيه للشراء 125.8644 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

122.8811 جنيه للشراء 123.2487 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

12.9678 جنيه للشراء 13.0110 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

66.6379 جنيه للشراء 67.0121 جنيه للبيع

يوان صينى

6.5399 جنيه للشراء 6.5595 جنيه للبيع

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