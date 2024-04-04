الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 في بورصة الدواجن

الفراخ
الفراخ

شهدت أسعار الدواجن تراجعًا ملحوظًا منذ بداية رمضان، حيث كانت الأسعار تسجل في البورصة 110 جنيه لليكلو، واليوم تسجل 87 جنيه لليكلو، وذلك نتيجة إلى زيادة الأفراجات الجمركية بإضافة إلي مبادرة اتحاد منتجي الدواجن بتراجع الأسعار بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 15%.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 4 أبريل 2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الخميس 4 أبريل 2024 في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الدواجن  استقرار اليوم الخميس في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن الرئيسية لتسجل أسعاره اليوم  87 جنيه للكيلو، وتصل إلي المستهلك بسعر يصل إلى 95 جنية لليكلو داخل الأسواق الشعبية.

بينما سجلت أسعار البانيه اليوم الخميس في الأسواق الشعبية في بداية اليوم سعر تراوح مابين 195 إلى 210 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس 4 أبريل 2024

يهتم الكثير من المواطنون من معرفة أسعار الدواجن الساسو اليوم في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن  والتي سجلت اليوم الخميس سعر تراوح مابين 94 جنيه 95 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض اليوم الأربعاء 3 أبريل في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 2 أبريل بعد المبادرة الحكومية

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس 4 أبريل 2024

تعتبر الدواجن البلدي المفضلة لدي الكثير لذلك يبحث الكثير عن أسعارها علي مدار اليوم وقد سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس لتسجل 100 جنيه للكيلو وتصل إلي المستهلك بسعر 120 جنية في الأسواق الشعبية، بينما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض 75 جنيه للكيلو.

أسعار البيض اليوم الخميس 4 ابريل 2024

أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 155 جنيه إلي 159 جنيه

أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين 155 جنيه 157 جنيه

أسعار كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس في بورصة الدواجن سعر تراوح مابين  160 جنيه 161 جنيه

أسعار البانيه وأجزاء الدواجن اليوم

 سجلت أسعار كيلو الشيش طاووق اليوم في الأسواق بين 190 و210 جنيه.

 سجلت أسعار كيلو الأوراك للمستهلك اليوم  بين 100و120 جنيهًا للكيلو الواحد.

سجل سعر كبدة الدواجن 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

 وصل سعر صدور الفراخ اليوم إلى 145 جنيهًا للكيلو.

 يتراوح سعر الأجنحة في الأسواق اليوم بين 70و75 جنيهًا للكيلو.

 سجلت أسعار كيلو  الهياكل اليوم ما بين 55 و60 جنيهًا للكيلو

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