أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

انخفاض في أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 3-4-2024 في بورصة الدواجن عقب إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تخفيض أسعار الفراخ بكافة أنواعها والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% من أرض المزارع للتجار وصغار المربين وفقا لمبادرة رئاسة الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

يمكن معرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024 من خلال موقع الدستور الذي يقدم خدمات للمواطنين على مدار اليوم في كافة المجالات حيث جاءت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية للمستهلكين كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 120 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 130 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 94 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 88 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 79 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 90 جنيه للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 3-4-2024

سجل سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم نحو 7.00 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم نحو 7.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم نحو 7.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم نحو 18.00 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم نحو 15.00 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم نحو 15.00 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور الحر عمر يوم نحو 15.50 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الابيض فوق 42 جرام نحو 25.00 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 3-4-2024

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 159 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 160 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 157 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 159 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 161 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 171 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك