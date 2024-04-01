يبحث المواطنين عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 22 رمضان 2024 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الطيور انخفاض واضح اليوم الاثنين بعد استقرار الملحوظ أمس بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو88 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 22 رمضان 2024

اسعار الدواجن اليوم

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 22 رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سعر اللحم الأبيض 22 رمضان 2024 في السوق88 جينها.

سجل سعر" اللحم الساسو "22 رمضان 2024 في السوق 98 جينه.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

كتكوت ساسو 22 رمضان 2024 سجل 13 للبيع و12 للشراء.

كتكوت ساسو بيور22 رمضان 2024 سجل 14 للبيع و13 للشراء.

كتكوت بلدي 22 رمضان 2024 سجل 7.75 للبيع و7 للشراء.

كتكوت هجين 22 رمضان 2024 سجل 10 للبيع و9 للشراء.

اسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجل كتكوت جيل ثاني 22 رمضان 2024 سجل 12 للبيع و11 للشراء.

كتكوت روزي بيور 22 رمضان 2024 سجل 16 للبيع 15 للشراء.

سجل الفراخ الأمهات هبرد كبير 80 للبيع.

سعر البيض الابيض اليوم

سعر البيض ابيض 22 رمضان 2024 سجل 161 للبيع و160 للشراء.

سعر البيض الاحمر اليوم

سعر البيض احمر22 رمضان 2024 سجل 159 للبيع و155 للشراء.

سعر بط مكسوفي 1 يوم 22 رمضان 2024 سجل بط مكسوفي 1 يوم 47 للبيع و46 للشراء.

سعر البط الفرنساوي 22 رمضان 2022 سجل بط فرنساوي 12 للبيع و11 لشراء.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم الاثنين 22 رمضان 2024

ويتراوح سعر كيلو البانية ما بين مبلغ 220 و240 جنيهًا، بينما يكون سعر سعر كيلو صدور بالعظم 92 جنيهًا والوراك اليوم الاثنين ما بين 115 و120 جنيهات للكيلو، وستختلف الأسعار حسب كل منطقة.