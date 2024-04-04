أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ اليوم الخميس ارتفاع جديد، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاع بقيمة جنيهان، ولكنها ظلت عند مستوى الانخفاضات التي جسلتها منذ منتصف الاسبوع الجاري، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 87 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية.

وارتفعت أسعار الفراخ الساسو في بورصة الدواجن الرئيسية لتسجيل 90 جنيه.

بينما استقرت أسعار الدواجن أمهات بيضاء عند 75 جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

وكانت شعبة الدواجن قد أجرت تراجع في أسعار الدواجن دون مستوى الـ 90 جنيه إلى تراجع أسعار الأعلاف والتي تكون هي السبب الرئيسي وراء الارتفاعات التي تسجلها أسعار الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض شركات 29 جنيه .

كتكوت أبيض قطعان 20.25 جنيه .

كتكوت ساسو 14 جنيه .

كتكوت ساسو بيور 15 جنيه .

كتكوت بلدي 6.75 جنيه .

كتكوت هجين 10 جنيه .

كتكوت جيل ثاني 12 جنيه .

كتكوت روزي بيور: 16 جنيه.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وجاء سعر كرتونة البيض في المزرعة والتي ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك كالتالي :

كرتونة بيض أبيض: 157 جنيه .

كرتونة بيض أحمر: 159 جنيه .

كرتونة بيض بلدي: 161 جنيه