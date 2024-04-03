رئيس مدينة إطسا بالفيوم يتابع الأسواق التجارية للتأكد من تخفيض أسعار السلع الغذائية

وجه أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، نواب المركز ورؤساء الوحدات القروية، بالمرور المستمر على الأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية والمعلن عنها بأسعار منخفضة عما كانت للتخفيف عن كاهل المواطن.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق التجارية للالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطن.

ووجه رئيس المركز، مساء أمس الثلاثاء، نائبه لشئون المدينة محمد لطفي الماوي، بجولة على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية داخل مدينة إطسا لتفقد أسعار السلع الغذائية والتأكد أيضًا من وزنها ومدة صلاحيتها حتى تكون مطابقة لما صدر فى القرار وتكون فى متناول الجميع وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية بإطسا.

كما وجه رئيس المركز، نائبه لشئون القرى، محمد أبو القاسم، بالقيام بجولة على الأسواق والمنشآت والمحال التجارية بالوحدات المحلية القروية التابعة لمركز اطسا وتفقد أسعار السلع الغذائيه والتأكد أيضًا من وزنها ومدة صلاحيتها حتى تكون مطابقة لما صدر فى القرار وتكون فى متناول الجميع وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين.

وكان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أعلن عن الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع بمركز أبشواى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تيسير حركة السير للمشاة والسيارات وتوفير الوقت والجهد، وكذلك الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمركز.

رئيس مجلس مدينة إطسا بالفيوم يوجه بمتابعة الأسواق التجاريه

رئيس مجلس مدينة إطسا بالفيوم يوجه بمتابعة الأسواق التجاريه

رئيس مجلس مدينة إطسا بالفيوم يوجه بمتابعة الأسواق التجاريه