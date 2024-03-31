الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 12 قيراطًا بمدينة سنورس بالفيوم

إزالة حالات تعدِ
إزالة حالات تعدِ على الأراضي الزراعية

قال محمد فتحي إمام، رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، إنه في ضوء تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، فقد نفذت حملة برئاسة عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بزمام مدينة سنورس، عبارة عن أسوار وحوائط بالبلوك الأبيض، بإجمالي مساحة 12 قيراطًا.

رفع 302 طن قمامة وأتربة خلال حملات نظافة مكثفة

وأضاف رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم أنه جرى أيضًا تنفيذ إزالة لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بعزبة رحيم بزمام قرية منشأة بني عتمان، عبارة عن حوائط بالبلوك الأبيض على قطعة أرض بمساحة (قيراط)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 

كما أوضح رئيس المركز أن حملات نظافة مكثفة صباحية ومسائية بمدينة سنورس وقرى المركز قامت برفع 290 طن قمامة و1 طن أتربة.

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إزالة 5 حالات تعد مركز ومدينة سنورس قرية منشأة بني عتمان محافظ الفيوم تعد على الأراضي الزراعية

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