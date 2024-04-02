الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يعلن الانتهاء من رصف وصيانة عدة طرق بمركز أبشواي

صيانة ورفع كفاءة
صيانة ورفع كفاءة عدد من الطرق

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع بمركز أبشواى.

 وذلك فى إطار خطة المحافظة للإرتقاء بشبكة الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تيسير حركة السير للمشاة والسيارات وتوفير الوقت والجهد، وكذلك الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمركز.

أعمال رصف وصيانة 4 طرق رئيسية وفرعية وترميم 2 كوبري

 

وأوضح محافظ الفيوم، أن مديرية الطرق قد انتهت من أعمال رصف وصيانة 4 طرق رئيسية، وفرعية وترميم 2 كوبري بمركز أبشواى، بتكلفة إجمالية بلغت  10 ملايين و359 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، شملت رصف وصيانة ورفع كفاءة طريق البساتين بالعجميين 640م/ط، وصيانة ورفع كفاءة طريق سنرو البحرية- سنرو القبلية، بداية من قرية أبوكساه بطول 1.023كم، بتكلفة إجمالية بلغت ٤مليون ،٦٣ ألف جنيه.

 رفع كفاءة وصيانة طريق سنرو البحرية- سنرو القبلية 

وأضاف المحافظ، بأنه تم رفع كفاءة وصيانة طريق سنرو البحرية- سنرو القبلية بداية من كوبري البرز بطول 1.5كم، بتكلفة إجمالية بلغت 2مليون،    295 ألف جنيه،  كما يتم رصف طريق الجيلانى- عبود، ولازال العمل جارى به حتى الآن، حيث تم عمل 800 م.ط  طبقة أساس من السن، وتم رصف 50م.ط، بجانب ترميم كوبري قصر بياض، وكوبري الخميس بطريق أبوكساه، بقيمة مقايسة للمشروع بلغت 4 مليون جنيه.

خطة الرصف يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة بشكل متوازٍ

وأكد محافظ الفيوم، أن خطة الرصف يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة بشكل متوازٍ، لربط جميع المراكز والمدن والقرى ببعضها، للتيسير على المواطنين خلال تنقلاتهم، لافتًا إلى أن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دورًا مهمًا في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، وشدد المحافظ على عدم السماح بإجراء أي أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التى يتم رصفها حفاظًا على المال العام.

محافظ الفيوم رصف وصيانة ورفع كفاءة عدد من الطرق مركز إبشواي الدكتور أحمد الأنصارى الفيوم

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