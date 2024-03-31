الأحد 31 مارس 2024
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محافظات

توزيع لحوم مجانًا على ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم

توزيع لحوم مجانًا
توزيع لحوم مجانًا على ألف أسرة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، جمعية الأورمان في توزيع عدد 2000 كيلو من اللحوم على ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقريتي دفنو وعزبة قلمشاه مركز اطسا، وقرى الابعاديه والريان وسالم جاد مركز يوسف الصديق، وقرى شكشوك وعبود والبلتاجى وسنرو البحرية والخالديه والصعايدة مركز أبشواى، وقرى خلوصي والمظاطلي والروضة ومعصرة صاوي مركز طامية، وقرى سنهور البحرية والسعيدية والتوفيقية مركز سنورس، وذلك تنفيذأ لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

توزيع لحوم مجان ا مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان توزيع عدد 2000كيلو من اللحوم الفيوم

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