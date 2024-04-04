الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء عن طلبات زيادة أسعار الأدوية: نتخذ قرارات تضمن استدامة الصناعة دون عبء على المواطن

الدكتور علي الغمراوي،
الدكتور علي الغمراوي،

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددًا من الإعلاميين والصحفيين، وذلك على هامش حفل الإفطار السنوي للهيئة.

 

 

في بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة بالصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا حرص الهيئة على مد جسور التواصل مع وسائل الإعلام، وأن هناك شراكة متينة بين الجانبين هدفها خدمة المواطن المصري. 

 

كما أشاد بدور وسائل الإعلام الداعم لمسيرة الهيئة؛ وذلك من خلال نشر كل المواد التوعوية التي ترتقي بثقافة المواطن الدوائية، وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التواصل الدوري مع وسائل الإعلام، مضيفًا أن الهيئة ترسي قواعد الشفافية والوضوح في التعامل مع الملف الإعلامي.

 

وعلق رئيس هيئة الدواء المصرية على ما أثير من زيادة مرتقبة لأسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة نتيجة تحرير سعر الصرف، وتقدم العديد من الشركات بطلبات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق.

 

وأشار الدكتور علي الغمراوي إلى أنه قبل ارتفاع سعر الدولار كانت الشركات تتقدم بطلبات لرفع الأسعار وما يمكن إجراؤه من قبل الهيئة بما يضمن استدامة الصناعة بالسوق المحلية وعدم إلقاء عبء على المواطن المصري، لا تتردد الهيئة في اتخاذه.

 

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على مد جسور التواصل، وإرساء قيم الأخوة والتعاون، وترسيخ الشراكة مع وسائل الإعلام الوطنية.

رئيس هيئة الدواء المصرية سعر الصرف أسعار الأدوية زيادة مرتقبة لأسعار الأدوية ارتفاع سعر الدولار

مواد متعلقة

ضمن مدينة الدواء.. "ابدأ" تمول إنشاء أكبر مصنع للخامات الدوائية

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

عربتان وبه 12 هاتفا.. شاهد قطار الملك فاروق بعد تجديده

إحالة أوراق "طبال" للمفتى بتهمة خطف جارته والتعدى عليها فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى