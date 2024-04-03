الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ضمن مدينة الدواء.. "ابدأ" تمول إنشاء أكبر مصنع للخامات الدوائية

رئيس القابضة للأدوية
رئيس القابضة للأدوية يتحدث للدستور

قال الدكتور أشرف الخولي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إنه جرى الاتفاق مع المبادرة الوطنية “ابدأ” من أجل إنشاء مصنع الخامات الدوائية الذي كان من المقرر أن يكون بشراكة واستثمارات هندية.

أضاف رئيس الشركة القابضة للأدوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المصنع سيقام على أرض شركة النصر للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، بتمويل من المبادرة الوطنية “ابدأ” وتكنولوجيا صينية، ضمن مدينة الدواء التي تنشئها الدولة المصرية عبر مبادرة "ابدأ".

أشار إلى أن هناك تحديات كثيرة واجهت خطة التطوير تتمثل في التمويل، موضحا أنه على سبيل المثال تراجعت الشركة القابضة للأدوية مؤخرا عن مشروع إنتاج ألبان الأطفال، وذلك عقب ارتفاع سعر التكلفة نتيجة أن المادة الخام سيتم استيرداها من الخارج، مشيرا إلى أن ما كان سيتم في مصر هو استيراد الخام وتعبئته وبالتالي رأينا أنه لم يكون هناك جدوى كبيرة من هذا المشروع في ظل توجه الدولة نحو خفض الفاتورة الاستيرادية. 

 أوضح رئيس الشركة القابضة للأدوية، أنه بلغت تكلفة تطوير خطوط الإنتاج نحو مليار جنيه من أجل الوصول إلى موصفات التصنيع الجيد. 

أشار إلى أنه تتبع الشركة القابضة للأدوية شركات كلا من النيل للأدوية والقاهرة للأدوية وشركة الإسكندرية للأدوية وشركة مصر للمستحضرات الطبية وشركة الصناعات الكيماوية سيد وشركة النصر للأدوية وشركة العربية للأدوية وشركة ممفيس للأدوية، بينما انتقلت شركتي التجارة المصرية لتجارة الأدوية والجمهورية للأدوية إلى تبعية هيئة الشراء الموحد.

وبلغت أرباح الشركة القابضة للأدوية خلال العام الأخير نحو 500 مليون جنيه، وفقا لتصريحات وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، خلال حفل الافطار الذي جمعه بالصحفيين ورؤساء القوابض.

 

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