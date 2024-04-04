الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ67 مليون جنيه

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 67 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية أن ذلك يأتي استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النقد الأجنبي الامن العام جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي يتاجر في النقد الأجنبي بحوزته مليون دولار

ضبط تشكيل عصابي يسرق مواد بترولية من إحدى الخطوط بأسيوط

ضبط 4 عناصر إجرامية خلال حملات أمنية لضبط تجار المخدرات بأسوان وسوهاج

ضبط قضايا إتجار في العملة بـ20 مليون جنيه

مسلسل صيد العقارب الحلقة 23.. مصطفى يصاب بالجنون بعد حادث طعن معتز

ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

القبض على 3 عناصر إجرامية بمخدرات وأسلحة في 3 محافظات

سقوط 13 لصا لارتكابهم جرائم سرقة متاجر وهواتف وسيارات في 3 محافظات

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

انهيار منزل في المنوفية.. وصاحبه يناشد المحافظ إعادة بنائه: لدي 4 أبناء

السكر متوفر فى جميع منافذ "التموين".. والكيلو بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى