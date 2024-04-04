ضبط تشكيل عصابي يتاجر في النقد الأجنبي بحوزته مليون دولار

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، اتجار عناصر تشكيل عصابي غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنطاق محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها أكثر من مليون دولار أمريكي.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 52 مليون جنيه.