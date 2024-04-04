الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط لصوص حديد المواسير بالسلام

آرشيفية
آرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية تروسيكل بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما كمية من حديد التسليح ومواسير حديدية مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم، وباستدعاء مدير الموقع المشار إليه وتعرف على المسروقات واتهمهما بسرقتها.     

وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الظاهر لقيامه بسرقة مبلغ (2 مليون جنيه) من داخل سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بإنفاقه جزءًا من المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط باقي المبلغ المستولى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

الأجهزة الأمنية معلومات جنائية دراجة نارية ة قسم شرطة السلام أول حديد التسليح مواسير حديدية مجهولة المصدر

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