ضبط مسبك ذهب في أسوان

نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط مالك مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وعُثر بداخله على قطع من خام الذهب مختلفة الأشكال، ومبلغ مالى عملة «أجنبية ومحلية» الخامات والأدوات المستخدمة في سبك الذهب.

بمواجهته اعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى وغير الشرعي عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه.

وأضاف بشراء خام الذهب من عامل مقيم بدائرة المركز أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 3 ملايين جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.