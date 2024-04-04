الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مسبك ذهب في أسوان

متهم
متهم

نجح قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط مالك مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وعُثر بداخله على قطع من خام الذهب مختلفة الأشكال، ومبلغ مالى عملة «أجنبية ومحلية» الخامات والأدوات المستخدمة في سبك الذهب.

بمواجهته اعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائى وغير الشرعي عن خام الذهب بقصد بيعه والتربح منه.

وأضاف بشراء خام الذهب من عامل مقيم بدائرة المركز أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف، وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 3 ملايين جنيه.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

قطاع الأمن العام مالك مسبك ذهب شرطة نصر النوبة قطع من خام الذهب أجنبية ومحلية عامل

مواد متعلقة

ضبط بائع يروج الألعاب النارية في الموسكي

الجريدة الرسمية تنشر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور

عاطل وراء سرقة محتويات مدرسة في بورسعيد

القبض على خادمة سرقت مجوهرات طبيبة في بورسعيد

سائق متهور يدهس أسرة كاملة أمام مول في التجمع الخامس

القبض على صيدلى بحوزته عقاقير طبية محظورة فى النزهة

ضبط 3 متهمين بتجميع الأدوية وتهريبها خارج البلاد بعابدين

كشف ملابسات مقتل شاب على يد بائع إكسسوارات في دار السلام

الأكثر قراءة

تعاقد الأهلي مع بلعيد.. كولر يُشيد والخطيب يرفض مقترح "الشرط الجزائي"

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

وزارة العمل: "أحد إجازة عيد الفطر" للقطاع الخاص "من الرصيد"

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على مبلغ تطوير اللوحات المعدنية بقانون المرور الجديد

السكر متوفر فى جميع منافذ "التموين".. والكيلو بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى