الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر مخدرات بـ10 كيلو "حشيش" في سوهاج

القبض على تاجر مخدرات
القبض على تاجر مخدرات

تمكنت الداخلية من ضبط عنصر إجرامى ببنى سويف لحيازته 10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيادته سيارته "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة بنى سويف، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

ضبط عنصر إجرامي 10 كيلو الحشيش قطاع مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية

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