الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط لص سرق مليونى جنيه من سيارة موظف بالظاهر

متهمين
متهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" فى منطقة الظاهر لقيامه بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بإنفاقه جزءًا من المبلغ المالي، وتم بإرشاده ضبط باقي المبلغ المستولى عليه.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما كمية من حديد التسليح ومواسير حديدية مجهولة المصدر.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم، وباستدعاء مدير الموقع المُشار إليه، تعرف على المسروقات واتهمهما بسرقتها.   

ضبط معلومات جنائية الأجهزة الأمنية المبلغ المالى

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