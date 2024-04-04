الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 48 بندقية و23.7 كيلوا مخدرات فى حملات أمنية بـ 4 محافظات

ضبط 48 بندقية
ضبط 48 بندقية

نفذ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسوان ودمياط وأسيوط والإسكندرية,، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 نتائج  الحملات

 و أسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 8،200 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدري "الهيروين، الشابو" بحوزة 5 متهمين.

 ضبط 4 قضايا مخدرات بـ 23.7 كيلو مواد مخدرة

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد 4 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6،750 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (2 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية.

ونجحت الجهود في ضبط 65 قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية –30 بندقية خرطوش – 47 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (65 متهم "لـ 53 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (15) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (1،560 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1،740 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (16 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية").

قطاع الأمن العام مديريات أمن حملات أمنية الهيروين المواد المخدرة الأسلحة النارية

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